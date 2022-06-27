anne-laure baudrion
Université de Technologie de Troyes
Troyes, France
Specialty Chief Editor
Plasmonics and Nanophotonics
University of Hull
Hull, United Kingdom
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
University of Cantabria
Santander, Spain
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
Neurophos INc.
Austin, United States
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
Leibniz University Hannover
Hanover, Germany
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
Tarbiat Modares University
Tehran, Iran
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
Le Mans Université
Le Mans, France
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
Soochow University
Suzhou, China
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
Instituto de Física, Center for Mathematics and Nature, Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
Vietnam Academy of Science and Technology
Hanoi, Vietnam
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
Guangdong Polytechnic Normal University
Guangzhou, China
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics