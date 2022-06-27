daniele conversi
IKERBASQUE Basque Foundation for Science
Bilbao, Spain
Specialty Chief Editor
Ecopolitics and Climate Action
University of East Anglia
Norwich, United Kingdom
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
University of Lethbridge
Lethbridge, Canada
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
Autonomous University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
Keele University
Keele, United Kingdom
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
The United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS)
Brugges, Belgium
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
United Nations University - MERIT
Maastricht, Netherlands
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
Wesleyan University
Middletown, United States
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
University of Hamburg
Hamburg, Germany
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Associate Editor
Ecopolitics and Climate Action