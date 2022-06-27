giuseppe acconcia
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
International Studies
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
International Studies
Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC)
Accra, Ghana
Associate Editor
International Studies
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
International Studies
University of Nicosia School of Business
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
International Studies
Fernando Pessoa University
Porto, Portugal
Associate Editor
International Studies
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Ayacucho, Argentina
Associate Editor
International Studies
HSE University Department of International Relations
Moscow, Russia
Associate Editor
International Studies
Metropolitan University Prague
Prague, Czechia
Associate Editor
International Studies
Escuela Superior de Guerra (ESDEG)
BOGOTÁ D.C., Colombia
Associate Editor
International Studies
Centre for International Studies (CEI-ISCTE) of ISCTE-IUL
Lisbon, Portugal
Associate Editor
International Studies
Montclair State University
Montclair, United States
Associate Editor
International Studies
University of Gothenburg
Gothenburg, Sweden
Associate Editor
International Studies
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Associate Editor
International Studies