Original Research
Published on 04 Aug 2026
Quantum walks on a ring as a versatile single-parameter sensor
in Quantum Sensing and Metrology
- 584 views
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Quantum Sensing and Metrology
Correction
Published on 06 Mar 2026
in Quantum Sensing and Metrology
Original Research
Published on 09 Dec 2025
in Quantum Sensing and Metrology
Original Research
Published on 25 Sep 2025
in Quantum Sensing and Metrology
Opinion
Published on 16 Sep 2025
in Quantum Sensing and Metrology
Original Research
Published on 09 Apr 2025
in Quantum Sensing and Metrology
Mini Review
Published on 30 Oct 2024
in Quantum Sensing and Metrology
Original Research
Published on 03 Sep 2024
in Quantum Sensing and Metrology
Original Research
Published on 09 Feb 2024
in Quantum Sensing and Metrology
Original Research
Published on 04 Aug 2023
in Quantum Sensing and Metrology
Perspective
Published on 01 Aug 2023
in Quantum Sensing and Metrology
Original Research
Published on 12 Jun 2023
in Quantum Sensing and Metrology
Perspective
Published on 02 Jun 2023
in Quantum Sensing and Metrology
Perspective
Published on 26 Jan 2023
in Quantum Sensing and Metrology
Specialty Grand Challenge
Published on 26 Sep 2022
in Quantum Sensing and Metrology