takeshi ohshima
National Institutes for Quantum Science and Technology
Takasaki, Japan
Specialty Chief Editor
Quantum Sensing and Metrology
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)
La Cañada Flintridge, United States
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
Budapest, Hungary
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
Institute for Applied Solid State Physics (FHG)
Freiburg, Germany
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
Tokyo Institute of Technology
Meguro City, Japan
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Quantum Sensing and Metrology