phillip c. yang
Stanford University
Stanford, United States
Specialty Chief Editor
Cardiothoracic Imaging
Medical University of Graz
Graz, Austria
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
Department of Radiology, Nanjing First Hospital, Nanjing Medical University
Nanjing, China
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
Hospital San Pedro
Logroño, Spain
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
Keck School of Medicine, University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
Other
8800 Roeselare Belgie, Belgium
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
University Hospitals Cleveland Medical Center
Cleveland, United States
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
Harlem Hospital Center
New York, United States
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
University College Cork
Cork, Ireland
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
Mayo Clinic
Rochester, United States
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
Department of Precision Medicine, University of Campania Luigi Vanvitelli
Naples, Italy
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
University of Washington
Seattle, United States
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging
Radiology Unit, Monaldi Hospital
Naples, Italy
Associate Editor
Cardiothoracic Imaging