Review
Published on 30 Jul 2026
Portal vein recanalization and transjugular intrahepatic portosystemic shunt in chronic portal vein thrombosis: a narrative review
in Interventional Radiology
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Review
Published on 30 Jul 2026
in Interventional Radiology
Case Report
Published on 23 Jul 2026
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Case Report
Published on 15 Jul 2026
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Original Research
Published on 26 Jun 2026
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Original Research
Published on 25 Jun 2026
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Mini Review
Published on 10 Jun 2026
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Systematic Review
Published on 19 May 2026
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Original Research
Published on 04 May 2026
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Policy and Practice Reviews
Published on 21 Apr 2026
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Mini Review
Published on 13 Apr 2026
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Case Report
Published on 10 Apr 2026
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Mini Review
Published on 02 Apr 2026
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Original Research
Published on 23 Mar 2026
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Brief Research Report
Published on 18 Mar 2026
in Interventional Radiology
Mini Review
Published on 17 Mar 2026
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Original Research
Published on 05 Mar 2026
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Perspective
Published on 09 Feb 2026
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Original Research
Published on 02 Feb 2026
in Interventional Radiology
Editorial
Published on 28 Jan 2026
in Interventional Radiology
Mini Review
Published on 27 Jan 2026
in Interventional Radiology
Brief Research Report
Accepted on 22 Jan 2026
in Interventional Radiology
Case Report
Published on 13 Jan 2026
in Interventional Radiology
Brief Research Report
Published on 12 Dec 2025
in Interventional Radiology
Review
Published on 20 Nov 2025
in Interventional Radiology