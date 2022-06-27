sotirios bisdas
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Neuroradiology
Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER)
Chandigarh, India
Associate Editor
Neuroradiology
Vita-Salute San Raffaele University
Milan, Italy
Associate Editor
Neuroradiology
San Raffaele Hospital (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Neuroradiology
Interventional Radiology and Neuroradiology, San Salvatore Hospital
L'Aquila, Italy
Associate Editor
Neuroradiology
University of Kyrenia
Kyrenia, Cyprus
Associate Editor
Neuroradiology
Columbia University Irving Medical Center, Columbia University
New York, United States
Associate Editor
Neuroradiology
University of Studies G. d'Annunzio Chieti and Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Neuroradiology
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Neuroradiology
Vita-Salute San Raffaele University
Milan, Italy
Associate Editor
Neuroradiology
Faculty of Medicine, University of Ottawa
Ottawa, Canada
Associate Editor
Neuroradiology
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Neuroradiology
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Neuroradiology
, Changhai Hospital Affiliated to the Naval Medical University
Shanghai, China
Associate Editor
Neuroradiology
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Neuroradiology
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Neuroradiology