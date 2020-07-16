reuben escorpizo
University of Vermont
Burlington, United States
Specialty Chief Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Jönköping University
Jönköping, Sweden
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Chang Gung University
Taoyuan, Taiwan
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
National Taiwan University
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Taipei Medical University
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
University of Dundee
Dundee, United Kingdom
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Center for Translational Health and Medical Biotechnology Research, School of Health - Polytechnic University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Biomedical Research Institute, Faculty of Medicine and Life Sciences, University of Hasselt
Hasselt, Belgium
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Royal College of Surgeons in Ireland
Dublin, Ireland
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Kennedy Krieger Institute
Baltimore, United States
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Department of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology, University of Padova
Padova, Italy
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Polytechnic Institute of porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion