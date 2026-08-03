Frontiers in Rehabilitation Sciences

Systematic Review
Accepted on 03 Aug 2026
Effects of Exergaming on Balance and Functional Performance in Older Adults with Chronic Conditions Living in the Community: A Systematic Review and Meta-Analysis
in Interventions for Rehabilitation
Systematic Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Interventions for Rehabilitation
Review
Published on 03 Aug 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Interventions for Rehabilitation
Review
Published on 22 Jul 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Interventions for Rehabilitation
Systematic Review
Published on 08 Jun 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Published on 02 Jun 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Published on 29 May 2026
in Interventions for Rehabilitation
Review
Published on 20 May 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Published on 13 May 2026
in Interventions for Rehabilitation
Correction
Published on 11 May 2026
in Interventions for Rehabilitation
Brief Research Report
Published on 01 May 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Published on 01 May 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Published on 24 Apr 2026
in Interventions for Rehabilitation
Case Report
Published on 10 Apr 2026
in Interventions for Rehabilitation
Clinical Trial
Published on 08 Apr 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Published on 01 Apr 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Accepted on 31 Mar 2026
in Interventions for Rehabilitation
Methods
Accepted on 25 Mar 2026
in Interventions for Rehabilitation
Case Report
Published on 23 Mar 2026
in Interventions for Rehabilitation
Original Research
Published on 12 Mar 2026
in Interventions for Rehabilitation
Perspective
Published on 09 Mar 2026
in Interventions for Rehabilitation