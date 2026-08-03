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Original Research

Published on 31 Jul 2026

Effects of a single bout of low-intensity isometric or moderate-intensity aerobic exercise on postexercise hypotension in adults of African and south-Asian descent: a randomized controlled crossover trial

in Interventions for Rehabilitation

  • Bersaoui Marina
  • Baldew Se-sergio
  • Goessler Karla
  • Van der Hilst Kwame
  • Oldenstam Gail
  • Chote Pooja
  • Basgiet Shreya
  • Toelsie Jerry
  • Cornelissen Veronique
Frontiers in Rehabilitation Sciences
doi 10.3389/fresc.2026.1882762
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