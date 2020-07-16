astrid van wieringen
KU Leuven
Leuven, Belgium
Specialty Chief Editor
Interventions for Rehabilitation
Department of Anatomical, Histological, Medical, Legal and Locomotor Apparatus Sciences, Faculty of Pharmacy and Medicine, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
Qatar Rehabilitation Institute
Doha, Qatar
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho
Muzambinho, Brazil
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
Department of Physiotherapy and Rehabiltation, Faculty of Medicine, Masaryk University
Brno, Czechia
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
University of Erlangen Nuremberg
Erlangen, Germany
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
Eugenio Medea (IRCCS)
Bosisio Parini, Italy
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
Cook Children's Health Care System
Fort Worth, United States
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
Department of Neuroscience, School of Medicine and Surgery, University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
Unit of High Intensity Neurorehabilitation, Department of Aging, Neurological, Orthopedic and Head and Neck Sciences, Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation
Catholic University of the Sacred Heart, Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Interventions for Rehabilitation