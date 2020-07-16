enrico m. clini
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Specialty Chief Editor
Pulmonary Rehabilitation
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
State University of Londrina
Londrina, Brazil
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
Faculty of Medicine, University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
Royal Brompton Hospital
London, United Kingdom
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
University of Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
Hospital General Universitario Morales Meseguer
Murcia, Spain
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
Universidad de Deusto - Campus Donostia San Sebastian
San Sebastián, Spain
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
Prince of Wales Hospital
Sydney, Australia
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
Ciro
Horn, Netherlands
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Pisa, Italy
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation
University Hospital Bonn
Bonn, Germany
Associate Editor
Pulmonary Rehabilitation