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Policy and Practice Reviews

Published on 05 Aug 2026

Access to assistive technology in Africa: findings from evidence-informed deliberative dialogues on trade and fiscal policies

in Strengthening Rehabilitation in Health Systems

  • Emiliana Maria Grando Gaiotto
  • Mariana Gabriel
  • Magali Favaretto Prieto Fernandes
  • Odara Gonzaga de Andrade
  • Natália Hedlund Jardim
  • Vinicius Delgado Ramos
  • Nathan Mendes Souza
  • Bruno Guedes Alcoforado Aguiar
Frontiers in Rehabilitation Sciences
doi 10.3389/fresc.2026.1866962
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Original Research

Published on 05 Nov 2025

Clinical and engagement efficacy of a virtual musculoskeletal integrated practice unit in health system employees: aggregate and comparative results from two employers

in Strengthening Rehabilitation in Health Systems

  • Austin G. Cross
  • Usmaan Zunnu Rain
  • Eric C. Makhni
  • Emily N. Schnettler
  • Prakash Jayakumar
  • Sameer Berry
  • Jeff Vandenboom
  • Courtland Keteyian
  • Russell Day
  • Daniel Verhagen
Frontiers in Rehabilitation Sciences
doi 10.3389/fresc.2025.1541508
  • 2,675 views
  • 1 citation