Frontiers in Rehabilitation Sciences

Original Research
Published on 05 Aug 2026
The transition from medical to vocational rehabilitation in Germany: an exploratory mixed methods study on rehabilitants’ experiences
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Policy and Practice Reviews
Published on 05 Aug 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Brief Research Report
Published on 31 Jul 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Accepted on 07 Jul 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Perspective
Published on 29 Jun 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Perspective
Accepted on 27 May 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Correction
Published on 27 May 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 22 May 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Perspective
Published on 28 Apr 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Policy and Practice Reviews
Published on 10 Apr 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Perspective
Published on 18 Mar 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Opinion
Published on 26 Feb 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 29 Jan 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 15 Dec 2025
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Brief Research Report
Published on 27 Nov 2025
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 20 Nov 2025
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Policy and Practice Reviews
Published on 10 Nov 2025
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 05 Nov 2025
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 23 Oct 2025
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 01 Oct 2025
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems