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Original Research

Published on 27 Feb 2023

Conditions and strategies influencing sustainability of a community-based exercise program incorporating a healthcare-community partnership for people with balance and mobility limitations in Canada: A collective case study of the Together in Movement and Exercise (TIME™) program

in Translational Research in Rehabilitation

  • Gayatri Aravind
  • Ian D. Graham
  • Jill I. Cameron
  • Michelle Ploughman
  • Nancy M. Salbach
Frontiers in Rehabilitation Sciences
doi 10.3389/fresc.2023.1064266
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