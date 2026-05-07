Frontiers in Rehabilitation Sciences

Original Research
Published on 07 May 2026
Integration of virtual reality and eye-tracking-based feedback system improves rehabilitation observation skills
in Translational Research in Rehabilitation
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Original Research
Published on 07 May 2026
in Translational Research in Rehabilitation
Review
Published on 13 Apr 2026
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 09 May 2025
in Translational Research in Rehabilitation
Editorial
Published on 11 Feb 2025
in Translational Research in Rehabilitation
Case Report
Published on 18 Sep 2024
in Translational Research in Rehabilitation
Systematic Review
Published on 24 Jul 2024
in Translational Research in Rehabilitation
Mini Review
Published on 12 Jul 2024
in Translational Research in Rehabilitation
Review
Published on 12 Jun 2024
in Translational Research in Rehabilitation
Review
Published on 04 Jun 2024
in Translational Research in Rehabilitation
Case Report
Published on 06 Mar 2024
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 23 Feb 2024
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 08 Jan 2024
in Translational Research in Rehabilitation
Editorial
Published on 26 Oct 2023
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 14 Aug 2023
in Translational Research in Rehabilitation
Editorial
Published on 02 May 2023
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 26 Apr 2023
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 30 Mar 2023
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 28 Feb 2023
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 27 Feb 2023
in Translational Research in Rehabilitation
Systematic Review
Published on 21 Feb 2023
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 02 Feb 2023
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 28 Nov 2022
in Translational Research in Rehabilitation
Original Research
Published on 07 Nov 2022
in Translational Research in Rehabilitation