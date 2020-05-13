craig john brown
Dalhousie University
Halifax, Canada
Specialty Chief Editor
Acoustic Remote Sensing
Federal University of Espirito Santo
Vitória, Brazil
Associate Editor
Acoustic Remote Sensing
University of Bath
Bath, United Kingdom
Associate Editor
Acoustic Remote Sensing
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Acoustic Remote Sensing
Hawaiian Islands Humpback Whale National Marine Sanctuary
Kīhei, United States
Associate Editor
Acoustic Remote Sensing
Institute of Deep-Sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Sanya, China
Associate Editor
Acoustic Remote Sensing
Institute for Marine and Antarctic Studies, College of Sciences and Engineering, University of Tasmania
Hobart, Australia
Associate Editor
Acoustic Remote Sensing
University College Cork
Cork, Ireland
Associate Editor
Acoustic Remote Sensing
Hopkins Marine Station, School of Humanities and Sciences, Stanford University
Pacific Grove, United States
Associate Editor
Acoustic Remote Sensing
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Acoustic Remote Sensing
Federal University of Rio Grande do Norte
Natal, Brazil
Associate Editor
Acoustic Remote Sensing
University of Waikato
Hamilton, New Zealand
Associate Editor
Acoustic Remote Sensing