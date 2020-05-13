jane southworth
University of Florida
Gainesville, United States
Specialty Chief Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
The University of Texas at Austin
Austin, United States
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)
Patancheru, India
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Washington D.C., United States
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Nanjing, China
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
Universidade Federal de São João del-Rei
São João del Rei, Brazil
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
World Resources Institute
Washington D.C., United States
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Remote Sensing Time Series Analysis