Frontiers in Reproductive Health

Review
Accepted on 03 Aug 2026
Emerging Peptide and Neuroendocrine Strategies for TRT-Induced Reproductive Suppression and Functional Male Hypogonadism: A Narrative Review
in Andrology
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Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Andrology
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Andrology
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Andrology
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Andrology
Study Protocol
Published on 09 Jul 2026
in Andrology
Original Research
Published on 23 Apr 2026
in Andrology
Review
Published on 23 Apr 2026
in Andrology
Original Research
Published on 21 Apr 2026
in Andrology
Review
Published on 20 Apr 2026
in Andrology
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Andrology
Hypothesis and Theory
Published on 10 Apr 2026
in Andrology
Systematic Review
Published on 24 Feb 2026
in Andrology
Original Research
Accepted on 17 Feb 2026
in Andrology
Clinical Trial
Published on 12 Feb 2026
in Andrology
Original Research
Published on 23 Jan 2026
in Andrology
Original Research
Published on 22 Jan 2026
in Andrology
Review
Published on 12 Jan 2026
in Andrology
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Andrology
Original Research
Published on 04 Dec 2025
in Andrology
Review
Published on 18 Nov 2025
in Andrology
Case Report
Published on 18 Nov 2025
in Andrology
Original Research
Published on 06 Nov 2025
in Andrology
Original Research
Published on 29 Oct 2025
in Andrology
Original Research
Published on 29 Sep 2025
in Andrology