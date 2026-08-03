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Original Research

Published on 20 Apr 2026

Clomiphene citrate and human chorionic gonadotropin treatment before microdissection testicular sperm extraction in non-obstructive azoospermia: a retrospective non-randomized series

in Andrology

  • Mohammad Al-Zubi
  • Mohammad Ghassab Deameh
  • Ahmed Khaled Awawdeh
  • Rahaf Jamil Mohammad
  • Ayah Ahmad Shannaq
  • Salma Mo'taz Qdisat
  • Ruba Mahmoud Mansi
  • Anas Yousef Tanashat
  • Mohammad Ahmad Mubarak
  • Balqis Abu-Khadra
Frontiers in Reproductive Health
doi 10.3389/frph.2026.1696244
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  • 1 citation