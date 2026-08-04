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Original Research

Published on 24 Jul 2026

Prevalence, patterns, and associated factors of intraperitoneal adhesions among women undergoing gynaecological laparoscopy at a private endoscopic centre in Southeastern Nigeria

in Gynecology

  • Onyecherelam Monday Ogelle
  • Lazarus Ugochukwu Okafor
  • Gbenga Olorunfemi
  • Martin C. Andeh
  • John Chukwuebuka Nkesi
  • Chukwunonso Isaiah Enechukwu
  • Ifeanyi O. J. Okonkwo
  • Chijioke Ogomegbulam Ezeigwe
  • Josephat Chukwudi Akabuike
  • Alexander A. Mathias
Frontiers in Reproductive Health
doi 10.3389/frph.2026.1880168
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