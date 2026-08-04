Frontiers in Reproductive Health

Original Research
Published on 04 Aug 2026
The value of anti-Mullerian hormone for diagnosing polycystic ovary syndrome in adolescents: a case-control study based on an epidemiological survey
in Gynecology
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Original Research
Published on 04 Aug 2026
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Case Report
Accepted on 03 Aug 2026
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Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
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Policy and Practice Reviews
Published on 30 Jul 2026
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Systematic Review
Published on 30 Jul 2026
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Original Research
Published on 24 Jul 2026
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Original Research
Published on 23 Jul 2026
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Case Report
Published on 22 Jul 2026
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Community Case Study
Accepted on 20 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
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Case Report
Published on 14 Jul 2026
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Published on 13 Jul 2026
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Published on 02 Jul 2026
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Published on 01 Jul 2026
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Case Report
Published on 24 Jun 2026
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Original Research
Accepted on 17 Jun 2026
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Published on 11 Jun 2026
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Original Research
Published on 05 Jun 2026
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Case Report
Published on 04 Jun 2026
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Published on 03 Jun 2026
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Review
Published on 28 May 2026
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Published on 25 May 2026
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Published on 25 May 2026
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Published on 21 May 2026
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