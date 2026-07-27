 Skip to main content
Type at least 3 characters

214 articles

articles

Original Research

Published on 23 Feb 2026

STI prevalence and the integration of point-of-care nucleic acid amplification testing into STI diagnostic algorithms at a Médecins Sans Frontières key population clinic in San Pedro Sula, Honduras

in HIV and STIs

  • Derek C. Johnson
  • Kimberly Rodriguez
  • Diana Gómez-López
  • Darío Rodríguez
  • Diana Dávila
  • Lindsay Salem-Bango
  • Joaquim Guinart Verdaguer
  • Carina Perotti
  • Reinaldo Ortuño Gutiérrez
  • Nelly Staderini
Frontiers in Reproductive Health
doi 10.3389/frph.2026.1685453
  • 1,306 views