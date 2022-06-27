chaomei chen
Drexel University
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Université Bourgogne Franche-Comté
Besançon, France
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of Franche-Comté
Besançon, France
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of Nanking
Nanjing, China
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Fore School of Management
New Delhi, India
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University
Lucknow, India
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of Massachusetts Medical School
Worcester, United States
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Toyota Technological Institute
Nagoya, Japan
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
INRAE Centre Ile de France
Jouy-en-Josas, France
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of Portsmouth
Portsmouth, United Kingdom
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research