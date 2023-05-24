luc jaeger
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, United States
Specialty Chief Editor
RNA Structure and Evolution
University of Toyama
Toyama, Japan
Associate Editor
RNA Structure and Evolution
Chimie et Modélisation pour la Biologie du Cancer (CMBC)
Orsay, France
Associate Editor
RNA Structure and Evolution
université de montréal
Montreal, Canada
Associate Editor
RNA Structure and Evolution
UMR7156 Génétique moléculaire, génomique et microbiologie (GMGM)
Strasbourg, France
Associate Editor
RNA Structure and Evolution
Auburn University
Auburn, United States
Associate Editor
RNA Structure and Evolution
Université de Strasbourg
Strasbourg, France
Associate Editor
RNA Structure and Evolution
UMR7654 Bases moléculaires et régulation de la biosynthèse protéique
Palaiseau, France
Associate Editor
RNA Structure and Evolution
University of California, Santa Cruz
Santa Cruz, United States
Associate Editor
RNA Structure and Evolution
Darmstadt University of Technology
Darmstadt, Germany
Associate Editor
RNA Structure and Evolution