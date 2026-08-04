Editorial
Published on 04 Aug 2026
Editorial: Engineered 2D nanomaterial based diagnostic platforms for human disease detection
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Published on 04 Aug 2026
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Accepted on 20 Jul 2026
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Published on 06 Nov 2025