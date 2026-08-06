Frontiers in Sports and Active Living

Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Post-exercise consumption of milk or Greek yogurt may support the anti-inflammatory environment following high-intensity exercise
in Sport and Exercise Nutrition
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Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Mini Review
Published on 31 Jul 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Case Report
Published on 25 Jun 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Review
Published on 13 May 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Case Report
Published on 05 Mar 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Original Research
Published on 05 Feb 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Systematic Review
Published on 21 Jan 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Editorial
Published on 12 Jan 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Original Research
Published on 07 Jan 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Editorial
Published on 06 Jan 2026
in Sport and Exercise Nutrition
Original Research
Published on 23 Oct 2025
in Sport and Exercise Nutrition
Editorial
Published on 10 Oct 2025
in Sport and Exercise Nutrition
Original Research
Published on 05 Sep 2025
in Sport and Exercise Nutrition
Original Research
Published on 03 Sep 2025
in Sport and Exercise Nutrition
Clinical Trial
Published on 23 Jun 2025
in Sport and Exercise Nutrition
Original Research
Published on 20 May 2025
in Sport and Exercise Nutrition
Editorial
Published on 11 Apr 2025
in Sport and Exercise Nutrition
Editorial
Published on 02 Dec 2024
in Sport and Exercise Nutrition
Original Research
Published on 25 Nov 2024
in Sport and Exercise Nutrition
Review
Published on 07 Nov 2024
in Sport and Exercise Nutrition