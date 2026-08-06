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Clinical Trial

Published on 23 Jun 2025

Adjuvant melatonin therapy during exercise prescription in breast cancer survivors on physical and anthropometric parameters, quality of life, and hormonal response. A randomized controlled trial

in Sport and Exercise Nutrition

  • Ana M. Celorrio San Miguel
  • Luis M. Cacharro
  • Gema Santamaría
  • Manuel Garrosa
  • Marta Celorrio San Miguel
  • Enrique Roche
  • Evelina Garrosa
  • Diego Fernández-Lázaro
Frontiers in Sports and Active Living
doi 10.3389/fspor.2025.1594733
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