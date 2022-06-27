david christopher nieman
Appalachian State University
Boone, United States
Specialty Chief Editor
Sport and Exercise Nutrition
Manchester Metropolitan University
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
Performance & Nutrition Coaching
Colorado Springs, United States
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
University of West Florida
Pensacola, United States
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
Swinburne University of Technology
Hawthorn, Australia
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
Research Division, Dynamical Business & Science Society
Bogotà, Colombia
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
Naval Health Research Center
San Diego, United States
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
Swinburne University of Technology
Hawthorn, Australia
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
University of Education Upper Austria
Linz, Austria
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
University of Canberra
Canberra, Australia
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
Hofstra University
Hempstead, United States
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition
Faculty of Medicine, University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Sport and Exercise Nutrition