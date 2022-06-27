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Psychological Factors in Physical Education and Sport - Volume VIII
- MANUEL GÓMEZ-LÓPEZ
- David Manzano Sánchez
- Carla Maria Chicau Costa Borrego
- Giuseppe Battaglia
- Qing Yi
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