hasan alam
Feinberg School of Medicine, Northwestern University
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
Parma University Hospitak
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
Brigham and Women`s Hospital Division of Trauma and Acute Care Surgery
Boston, United States
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
Keck Medicine of USC
Los Angeles, United States
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
University of California, San Francisco
San Francisco, United States
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
Aga Khan University
Karachi, Pakistan
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
University of Miami
Coral Gables, United States
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
Rigshospitalet, University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery
Denver Health and Hospital Authority
Denver, United States
Associate Editor
Perioperative and Critical Care Surgery