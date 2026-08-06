Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Participatory Gentrification: How Participatory Design Mechanisms Legitimize Neighborhood Change in Chinese Urban Regeneration
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Published on 11 Jun 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Systematic Review
Published on 19 May 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Review
Published on 22 Apr 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Community Case Study
Published on 26 Feb 2026
in Cities in the Global South
Review
Published on 10 Feb 2026
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Cities in the Global South
Original Research
Published on 17 Dec 2025
in Cities in the Global South
Original Research
Published on 16 Dec 2025
in Cities in the Global South
Original Research
Published on 10 Dec 2025
in Cities in the Global South
Original Research
Published on 04 Dec 2025
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Published on 28 Nov 2025
in Cities in the Global South
Original Research
Published on 26 Nov 2025
in Cities in the Global South
Original Research
Published on 11 Nov 2025
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Published on 30 Oct 2025
in Cities in the Global South
Brief Research Report
Published on 14 Oct 2025
in Planning Sustainable Cities in the Global South
Original Research
Published on 15 Sep 2025
in Cities in the Global South