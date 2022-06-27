seyi saint akadiri
Central Bank Of Nigeria
Abuja, Nigeria
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
Central Bank Of Nigeria
Abuja, Nigeria
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
United Nations Economic Commission for Africa
Addis Ababa, Ethiopia
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
Indian Institute of Management Ranchi
Ranchi, India
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
North Eastern University
Gombe, Nigeria
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
Dar Al Uloom University
Riyadh, Saudi Arabia
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
Istanbul Commerce University
Fatih, Türkiye
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
Gelisim University
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
Federal University of Espirito Santo
Vitória, Brazil
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Kumasi, Ghana
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
University of South Africa
Pretoria, South Africa
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
McGill University
Montreal, Canada
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
School of Business School, Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
University of Ghana
Accra, Ghana
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
University of Alicante
Alicante, Spain
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
Bahçeşehir Cyprus University
Nicosia, Cyprus
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South
Shanghai University
Shanghai, China
Community Reviewer
Planning Sustainable Cities in the Global South