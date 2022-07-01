boqiang lin
Xiamen University
Xiamen, China
Field Chief Editor
Frontiers in Sustainable Energy Policy
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Energy Policy and Society
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Economics and Business of Energy Policy
School of Economics, Xiamen University
Xiamen, China
Specialty Chief Editor
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Bournemouth University
Poole, United Kingdom
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Sukkur IBA University
Sukkur, Pakistan
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
La Trobe University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
Hamad bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
Sohar University
Sohar, Oman
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Technology Petronas
Perak Darul Ridzuan, Malaysia
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Belfast School of Architecture and the Built Environment, Faculty of Computing, Engineering and the Built Environment, Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Associate Editor
Energy Policy and Society
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Energy Policy and Society
Guizhou University
Guiyang, China
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
University of California, Santa Cruz
Santa Cruz, United States
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
Korea University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy