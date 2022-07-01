kentaka aruga
Saitama University
Saitama, Japan
Community Reviewer
Economics and Business of Energy Policy
Saitama University
Saitama, Japan
Community Reviewer
Economics and Business of Energy Policy
Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Kumasi, Ghana
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Economics and Business of Energy Policy
University of Latvia
Riga, Latvia
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Economics and Business of Energy Policy
Department of Finance, College of Business Management, Chihlee University of Technology
Banqiao Dist., Taiwan
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Economics and Business of Energy Policy
Chinese Culture University
Taipei, Taiwan
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Economics and Business of Energy Policy
Istanbul Medipol University
Istanbul, Türkiye
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Economics and Business of Energy Policy
Bank of England
London, United Kingdom
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Economics and Business of Energy Policy
Research Unit in Governance, Competitiveness and Public Policies, Department of Social, Political and Territorial Sciences, University of Aveiro
Aveiro, Portugal
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Economics and Business of Energy Policy
Walter Sisulu University
Mthatha, South Africa
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Economics and Business of Energy Policy
National Research Institute for Science Policy (NRISP)
Tehran, Iran
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Economics and Business of Energy Policy
University of Canberra
Canberra, Australia
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Economics and Business of Energy Policy
ESCP Business School
London, United Kingdom
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Economics and Business of Energy Policy
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
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Economics and Business of Energy Policy
King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
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Economics and Business of Energy Policy
Oita University
Oita, Japan
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Economics and Business of Energy Policy
Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
Community Reviewer
Economics and Business of Energy Policy