konstantinos chalvatzis
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Economics and Business of Energy Policy
La Trobe University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
Hamad bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
University of California, Santa Cruz
Santa Cruz, United States
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
Korea University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
Abu Dhabi University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
The University of the West Indies St. Augustine
St. Augustine, Trinidad and Tobago
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
Toyo University
Bunkyō, Japan
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
University of Hull
Hull, United Kingdom
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy
University of West Attica
Athens, Greece
Associate Editor
Economics and Business of Energy Policy