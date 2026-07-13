Original Research
Published on 13 Jul 2026
Has the global energy transition been effective? Evidence from oil consumption
in Energy Policy and Environmental Impact
- 813 views
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Energy Policy and Environmental Impact
Editorial
Published on 27 Apr 2026
in Energy Policy and Environmental Impact
Review
Published on 17 Mar 2026
in Energy Policy and Environmental Impact
Perspective
Published on 19 Feb 2026
in Energy Policy and Environmental Impact
Original Research
Published on 02 Dec 2025
in Energy Policy and Environmental Impact
Policy Brief
Published on 14 Oct 2025
in Energy Policy and Environmental Impact
Editorial
Published on 03 Sep 2025
in Energy Policy and Environmental Impact
Original Research
Published on 12 Mar 2025
in Energy Policy and Environmental Impact
Original Research
Published on 07 Jan 2025
in Energy Policy and Environmental Impact
Original Research
Published on 06 Nov 2024
in Energy Policy and Environmental Impact
Original Research
Published on 02 May 2024
in Energy Policy and Environmental Impact
Original Research
Published on 03 Jan 2024
in Energy Policy and Environmental Impact
Mini Review
Published on 15 Dec 2023
in Energy Policy and Environmental Impact