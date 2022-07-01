festus adedoyin
Bournemouth University
Poole, United Kingdom
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Bournemouth University
Poole, United Kingdom
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Sukkur IBA University
Sukkur, Pakistan
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Sohar University
Sohar, Oman
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Technology Petronas
Perak Darul Ridzuan, Malaysia
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Guizhou University
Guiyang, China
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
University of Jinan
Jinan, China
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)
Guangzhou, China
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Xiamen University
Xiamen, China
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Hunan University
Changsha, China
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact
Firat University
Elazig, Türkiye
Associate Editor
Energy Policy and Environmental Impact