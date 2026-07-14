Original Research
Published on 14 Jul 2026
What explains the difference in nuclear energy policies? A comparison between France and Germany
in Energy Policy and Society
- 733 views
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Energy Policy and Society
Review
Accepted on 11 May 2026
in Energy Policy and Society
Brief Research Report
Published on 09 Apr 2026
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 04 Mar 2026
in Energy Policy and Society
Brief Research Report
Published on 26 Feb 2026
in Energy Policy and Society
Review
Published on 28 Nov 2025
in Energy Policy and Society
Review
Published on 30 Sep 2025
in Energy Policy and Society
Policy and Practice Reviews
Published on 15 Sep 2025
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 04 Sep 2025
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 08 Jul 2025
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 17 Jun 2025
in Energy Policy and Society
Perspective
Published on 31 Mar 2025
in Energy Policy and Society
Policy and Practice Reviews
Published on 10 Feb 2025
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 07 Feb 2025
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 22 Jan 2025
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 21 Jan 2025
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 04 Dec 2024
in Energy Policy and Society
Hypothesis and Theory
Published on 27 Nov 2024
in Energy Policy and Society
Hypothesis and Theory
Published on 30 Oct 2024
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 06 Aug 2024
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 29 May 2024
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 23 May 2024
in Energy Policy and Society