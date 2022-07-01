sanya carley
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Energy Policy and Society
Belfast School of Architecture and the Built Environment, Faculty of Computing, Engineering and the Built Environment, Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Associate Editor
Energy Policy and Society
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Energy Policy and Society
Montana State University
Bozeman, United States
Associate Editor
Energy Policy and Society
Rochester Institute of Technology (RIT)
Rochester, United States
Associate Editor
Energy Policy and Society
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Associate Editor
Energy Policy and Society
Loyola University Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Energy Policy and Society
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Energy Policy and Society
Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
Associate Editor
Energy Policy and Society
Syracuse University
Syracuse, United States
Associate Editor
Energy Policy and Society
Florida State University
Tallahassee, United States
Associate Editor
Energy Policy and Society
Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy gGmbH
Wuppertal, Germany
Associate Editor
Energy Policy and Society
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Energy Policy and Society