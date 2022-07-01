murad al-omary
German jordanian university
Amman, Jordan
Community Reviewer
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
German jordanian university
Amman, Jordan
Community Reviewer
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
National Technical University of Athens
Athens, Greece
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
University of Lagos
Lagos, Nigeria
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Zerow Group
Vancouver, Canada
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Nanjing University of Information Science and Technology
Nanjing, China
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Oil and Natural Gas Corporation (India)
Dehra Dūn, India
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Xiamen University
Xiamen, China
Community Reviewer
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Xiamen University
Xiamen, China
Community Reviewer
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Shenzhen University
Shenzhen, China
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Wuhan University of Technology
Wuhan, China
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
University of Indonesia
Depok, Indonesia
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
China University of Geosciences Wuhan
Wuhan, China
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Faculty of Engineering, University of Kragujevac
Kragujevac, Serbia
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Community Reviewer
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Nanchang University
Nanchang, China
Community Reviewer
Energy Policy: Innovation and Transition Impact