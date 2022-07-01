chuanwang sun
School of Economics, Xiamen University
Xiamen, China
Specialty Chief Editor
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
East China Normal University
Shanghai, China
Associate Editor
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Shenzhen University
Shenzhen, China
Associate Editor
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Wuhan University
Wuhan, China
Associate Editor
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
China University of Mining and Technology
Xuzhou, China
Associate Editor
Energy Policy: Innovation and Transition Impact