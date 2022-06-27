brian fath
Towson University
Towson, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Sustainable Resource Management
Arizona State University
Tempe, United States
Specialty Chief Editor
Safe and Just Resource Management
Beijing Normal University
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Smart Technologies
Chalmers University of Technology
Göteborg, Sweden
Specialty Chief Editor
Sustainable Materials
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Specialty Chief Editor
Smart Technologies
Visva-Bharati University
Santiniketan, India
Specialty Chief Editor
Natural Resources
Department of Sociology, University of Fort Hare
East London campus, Eastern Cape, South Africa
Specialty Chief Editor
Safe and Just Resource Management
Beijing Normal University
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Sustainable Land Use
Moi University
Eldoret, Kenya
Associate Editor
Safe and Just Resource Management
University of Energy and Natural Resources
Sunyani, Ghana
Associate Editor
Safe and Just Resource Management
Indian Statistical Institute
Kolkata, India
Associate Editor
Natural Resources
Pedagogical University
Maputo, Mozambique
Associate Editor
Safe and Just Resource Management
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Sustainable Materials
Zerow Group
Vancouver, Canada
Associate Editor
Sustainable Materials
Luleå University of Technology
Luleå, Sweden
Associate Editor
Sustainable Materials
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Smart Technologies