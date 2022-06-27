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Gender Equity, Social Learning, and Governance for Inclusive Sustainability Transitions in Natural Resource Systems
- Hilda Jaka Mabiza
- Gibson Muridzi
- Sylvester Dombo
- Kainos Mverecha
- Nancy Mazuru
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