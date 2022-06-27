santanu ray
Visva-Bharati University
Santiniketan, India
Specialty Chief Editor
Natural Resources
Indian Statistical Institute
Kolkata, India
Associate Editor
Natural Resources
Dalarna University
Falun, Sweden
Associate Editor
Natural Resources
Bournemouth University
Poole, United Kingdom
Associate Editor
Natural Resources
National Institute of Hydrology (Roorkee)
Roorkee, India
Associate Editor
Natural Resources
University of Skikda
Skikda, Algeria
Associate Editor
Natural Resources
University of Göttingen
Göttingen, Germany
Associate Editor
Natural Resources
Federal University of Pernambuco
Recife, Brazil
Associate Editor
Natural Resources
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Romania
Associate Editor
Natural Resources
University of the Free State
Bloemfontein, South Africa
Associate Editor
Natural Resources
University of the Free State
Bloemfontein, South Africa
Associate Editor
Natural Resources
Zhongkai University of Agriculture and Engineering
Guangzhou, China
Associate Editor
Natural Resources
Leibniz Centre for Tropical Marine Research (LG)
Bremen, Germany
Associate Editor
Natural Resources
Mahatma Gandhi University
Kottayam, India
Associate Editor
Natural Resources
PRIMA Foundation
Barcelona, Spain
Associate Editor
Natural Resources
Charles Darwin University
Darwin, Australia
Associate Editor
Natural Resources