c. michael hall
School of Communication, Journalism and Marketing, Massey University Business School
Auckland, New Zealand
Field Chief Editor
Frontiers in Sustainable Tourism
University of Silesia in Katowice
Katowice, Poland
Specialty Chief Editor
Social Impact of Tourism
Watts College of Public Service and Community Solutions, Arizona State University
Phoenix, United States
Specialty Chief Editor
Ecotourism
Arizona State University Downtown Phoenix campus
Phoenix, United States
Specialty Chief Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Geotourism, Geoparks and Geoheritage
University of Novi Sad
Novi Sad, Serbia
Specialty Chief Editor
Geotourism, Geoparks and Geoheritage
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Specialty Chief Editor
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
British Academy of Management
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of Oulu
Oulu, Finland
Specialty Chief Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Specialty Chief Editor
Social Impact of Tourism
California State University, Fresno
Fresno, United States
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Czech University of Life Sciences Prague
Prague, Czechia
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Department of Tourism, Otago Business School, University of Otago
Dunedin, New Zealand
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
The University of Jordan
Aljubeiha, Jordan
Associate Editor
Geotourism, Geoparks and Geoheritage
University of Rovira i Virgili
Tarragona, Spain
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism