haywantee ramkissoon
British Academy of Management
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Czech University of Life Sciences Prague
Prague, Czechia
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Department of Tourism, Otago Business School, University of Otago
Dunedin, New Zealand
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of Rovira i Virgili
Tarragona, Spain
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Strathclyde Business School
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Wakayama University
Wakayama, Japan
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of Girona
Girona, Spain
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Epoka University
Tirana, Albania
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of Applied Sciences Stralsund
Stralsund, Germany
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of South Australia
Adelaide, Australia
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
School of Management University of London, Royal Holloway
Egham, United Kingdom
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Hellenic Mediterranean University
Crete, Greece
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of Greenwich
London, United Kingdom
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of New South Wales
Kensington, Australia
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Behaviors and Behavior Change in Tourism