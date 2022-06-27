deepak chhabra
Arizona State University Downtown Phoenix campus
Phoenix, United States
Specialty Chief Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
California State University, Fresno
Fresno, United States
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Breda University of Applied Sciences
Breda, Netherlands
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Northampton
Northampton, United Kingdom
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Canterbury Christ Church University
Canterbury, United Kingdom
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Brigham Young University
Provo, United States
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Cordoba
Córdoba, Spain
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Amity University
Noida, India
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
La Trobe University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Bowling Green State University
Bowling Green, United States
Associate Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism