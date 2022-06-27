girish prayag
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Specialty Chief Editor
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
Charles Sturt University
Bathurst, Australia
Associate Editor
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
Manchester Metropolitan University
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of Sunderland
Sunderland, United Kingdom
Associate Editor
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of South Carolina
Columbia, United States
Associate Editor
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
Leeds Beckett University
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of Oulu
Oulu, Finland
Associate Editor
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
Mardin Artuklu University, Faculty of Tourism
Mardin, Türkiye
Associate Editor
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism