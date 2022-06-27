kelly s bricker
Watts College of Public Service and Community Solutions, Arizona State University
Phoenix, United States
Specialty Chief Editor
Ecotourism
University of Montana
Missoula, United States
Associate Editor
Ecotourism
Université de Perpignan Via Domitia
Perpignan, France
Associate Editor
Ecotourism
University of Łódź
Łódź, Poland
Associate Editor
Ecotourism
Swansea University
Swansea, United Kingdom
Associate Editor
Ecotourism
Faculty of Bioscience and Technology for Food Agriculture and Environment, University of Teramo
Teramo, Italy
Associate Editor
Ecotourism
University of Maine
Orono, United States
Associate Editor
Ecotourism
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Ecotourism
Victoria University of Wellington
Wellington, New Zealand
Associate Editor
Ecotourism
Lincoln University
Christchurch, New Zealand
Associate Editor
Ecotourism
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Ecotourism
University of the Philippines Diliman
Quezon City, Philippines
Associate Editor
Ecotourism
University of the West of Scotland
Paisley, United Kingdom
Associate Editor
Ecotourism
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Ecotourism
University of South Africa
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Ecotourism
University of Sassari
Sassari, Italy
Associate Editor
Ecotourism