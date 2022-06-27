michal apollo
University of Silesia in Katowice
Katowice, Poland
Specialty Chief Editor
Social Impact of Tourism
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Social Impact of Tourism
University of Otago
Dunedin, New Zealand
Associate Editor
Social Impact of Tourism
University of Tasmania
Hobart, Australia
Associate Editor
Social Impact of Tourism
Wits RHI, University of Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
Social Impact of Tourism
Université du Québec à Montréal
Montreal, Canada
Associate Editor
Social Impact of Tourism
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Social Impact of Tourism
Glasgow Caledonian University
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Social Impact of Tourism
Faculty of Management Studies, Rajarata University of Sri Lanka
Mihintale, Sri Lanka
Associate Editor
Social Impact of Tourism
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Social Impact of Tourism
Hainan University
Haikou, China
Associate Editor
Social Impact of Tourism
Griffith Institute for Tourism, Griffith Business School, Griffith University
Southport, Australia
Associate Editor
Social Impact of Tourism