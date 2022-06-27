jarkko saarinen
University of Oulu
Oulu, Finland
Specialty Chief Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
Great Zimbabwe University
Masvingo, Zimbabwe
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
University of Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
Vaal University of Technology
Vanderbijlpark, South Africa
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
Sultan Qaboos University
Muscat, Oman
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
Botswana University of Agriculture and Natural Resources
Gabarone, Botswana
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
University of Johannesburg
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
University of Oulu
Oulu, Finland
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
Aalborg University
Aalborg, Denmark
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
Golden Gate University
San Francisco, United States
Associate Editor
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences