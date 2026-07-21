Mini Review
Published on 21 Jul 2026
A comparative review of microplastic remediation strategies: constraints of physical and chemical approaches and opportunities for synthetic biology
in Ecosystems and Biodiversity Sustainability
- 589 views
Mini Review
Published on 21 Jul 2026
in Ecosystems and Biodiversity Sustainability
Original Research
Published on 23 Apr 2026
in Ecosystems and Biodiversity Sustainability
Original Research
Published on 28 Aug 2025
in Ecosystems and Biodiversity Sustainability
Review
Published on 30 Jun 2025
in Ecosystems and Biodiversity Sustainability
Review
Published on 18 Mar 2025
in Ecosystems and Biodiversity Sustainability
Original Research
Published on 24 Feb 2025
in Ecosystems and Biodiversity Sustainability
Original Research
Published on 07 Jan 2025
in Ecosystems and Biodiversity Sustainability
Original Research
Published on 02 Aug 2024
in Ecosystems and Biodiversity Sustainability
Original Research
Published on 04 Dec 2023
in Ecosystems and Biodiversity Sustainability
Mini Review
Published on 13 Sep 2023
in Ecosystems and Biodiversity Sustainability