tae seok moon
Engineering Biology Research Consortium, EBRC
San Francisco, United States
Specialty Chief Editor
Genetic Systems and Circuit Design
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
College of Life Sciences, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
Muttenz, Switzerland
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
Ghent University
Ghent, Belgium
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
Montana State University
Bozeman, United States
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
Department of Biosystems Science and Engineering, ETH Zurich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
University of California, Riverside
Riverside, United States
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shenzhen, China
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
University of Toronto Mississauga
Mississauga, Canada
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Genetic Systems and Circuit Design