mattheos koffas
Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, United States
Specialty Chief Editor
Metabolic Engineering
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, United States
Associate Editor
Metabolic Engineering
University of Houston
Houston, United States
Associate Editor
Metabolic Engineering
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Metabolic Engineering
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Associate Editor
Metabolic Engineering
Southern Illinois University Carbondale
Carbondale, United States
Associate Editor
Metabolic Engineering
Biosciences Division, Los Alamos National Laboratory (DOE)
Los Alamos, United States
Associate Editor
Metabolic Engineering
Iowa State University
Ames, United States
Associate Editor
Metabolic Engineering
Engineering Biology Research Consortium, EBRC
San Francisco, United States
Associate Editor
Metabolic Engineering
University of Nebraska System
Lincoln, United States
Associate Editor
Metabolic Engineering
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Metabolic Engineering
University of Delaware
Newark, United States
Associate Editor
Metabolic Engineering
School of Life Science, Beijing Institute of Technology
Beijing, China
Associate Editor
Metabolic Engineering
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Metabolic Engineering